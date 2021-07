Zum Bürgermeister wurde er am 15. März 2020 gewählt, sein erster Tag im Amt folgte dann am 3. Juli. Seit genau einem Jahr leitet Mike Weiland also schon die Geschicke der Verbandsgemeinde Loreley. Es war ein ungewöhnliches Jahr, ein anstrengendes, eines mit vielen – zum Teil überraschenden – Herausforderungen, auch unabhängig von der Corona-Pandemie. Trotzdem oder gerade deshalb zieht der 43-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung eine positive Bilanz.