Nassau

Die Nassauer Grundschule hat wieder einen Schulleiter. Fast zwei Jahre nach dem Wechsel von René Schermuly in die Schulaufsicht hat Thorsten Winkes zum 1. August dessen Nachfolge in der Freiherr-vom-Stein-Schule angetreten. Studiert und gelehrt hat der Enddreißiger in Baden-Württemberg, aber seine familiären Wurzeln hat Winkes in unmittelbarer Nähe des Rhein-Lahn-Kreises.