Er wollte eigentlich nie irgendwo anders hin. Fortgehen nach dem Schulabschluss, umziehen in einen anderen Ort oder gar in eine große Stadt, das kam für ihn nie infrage. Er liebt das Rheintal, die Berge, die beschaulichen Fachwerkhäuser, vor allem liebt er sein Heimatdorf. „Mein Herz schlägt einfach für Osterspai!“, sagt Sebastian Reifferscheid. Jetzt möchte er auch Osterspais Ortsbürgermeister werden. Am Sonntag, 26. September, stellt er sich als einziger Kandidat zur Wahl.