Braubach

Bei einem Autounfall in Braubach mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind am Samstag sechs Menschen verletzt worden – darunter zwei Kleinkinder. Ein Mann war am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 42 auf gerader Strecke – nach ersten Erkenntnissen leicht alkoholisiert – mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.