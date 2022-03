Die Telekom will ihr Mobilfunknetz in der Region ausbauen und beabsichtigt dazu auch, einen Sendemast in der Gemarkung Schweighausen zu errichten. Da die Ortsgemeinde vorerst wegen Corona auf eine Einwohnerversammlung verzichtet, hoffen Rat und Ortsbürgermeisterin Sonja Puggé, auf andere Weise Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu bekommen.