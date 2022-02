Schutz vor Starkregen: Hochwassernotgemeinschaft Braubach fordert Bypass

Am 18. Mai 2017 hat die Stadt Braubach hier in Zusammenarbeit mit der Hochwassernotgemeinschaft als Vorreiter zur Erstellung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes den Reigen der vorgeschalteten Workshops vielversprechend eröffnet mit einer öffentlichen Begehung der Risikogebiete zwischen Rheinufer und Regenrückhaltebecken im Dachsenhäuser Tal.

Die HWNG hatte bei dieser Gelegenheit auch auf das nicht vorhandene Regenrückhaltevolumen im Hinterwälder Tal verwiesen und die Einbeziehung in das Vorsorgekonzept gedrängt. „Mit der nun aufgezeigten Bypass-Idee im Rahmen der angedachten Stadtumgehung würde ein zusätzlicher gewichtiger Mosaikstein zur Sicherung der Lebensqualität für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Braubach geschaffen“, erklärt Heinz Scholl.

Der Vorsitzende der HWNG Braubach verweist auf die Stadt Zürich in der Schweiz, die gerade dabei ist, ein Bypass zu ihrer Entlastung im Falle von Starkregenereignissen zu schaffen. Der Hochwasser-Entlastungsstollen zwischen Langnau am Albis und Thalwil soll Extremhochwasser der Sihl in den Zürichsee überleiten und so das untere Sihltal und die Stadt Zürich vor verheerenden Überschwemmungen und Schäden in der Höhe von mehreren Milliarden schützen.

Der HWNG Vorstand plädiert daher auch nachdrücklich dafür, die aufgezeigte Bypass-Idee als eine starke zusätzliche Option in das zukünftige Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept für Braubach aufzunehmen.