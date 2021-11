Wenn im September 2022 die nächsten Fünftklässler am Leifheit-Campus aufgenommen werden, ist für das private Gymnasium in Nassau ein Meilenstein erreicht. Dann wird die 2015 gegründete Schule erstmals alle Jahrgänge bis zur Stufe zwölf unterrichten. Im Jahr darauf stehen dann die ersten Abiturprüfungen am G 8-Gymnasium auf der Au an. Räumlich ist die Schule nach umfassenden Arbeiten auf den kommenden Jahrgang vorbereitet.