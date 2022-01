Schulelternbeiräte im Interview: Wie erleben Eltern Schule und Corona?

Jahr drei der Corona-Pandemie hat begonnen. Mit der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante sind derzeit vor allem die Kinder wieder in den Blickpunkt gerückt. Gerade in Schulen und Kindergärten sind die Infektionszahlen – trotz Vorsichtsmaßnahmen – hoch. Ein erneuter Lockdown der Einrichtungen, wie im Dezember 2020, soll aber unbedingt vermieden werden, so die Meinung der Politik. Das Thema ist weiter in der Diskussion: Es gibt auch in der Elternschaft unterschiedliche Ansichten zum Thema Corona und Schulen. Unsere Zeitung fragte nach.