Bad Ems/Rhein-Lahn

Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, wo anderthalb Meter Distanz zum Nächsten nicht möglich sind – so lautet in der Corona-Pandemie die Faustformel für den Alltag. Nur im Klassenraum gelten seit Schuljahresbeginn am vergangenen Montag zum Teil andere Grundsätze. Ein Beispiel.