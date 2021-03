„Abi in Flammen. Weingasse hätte mehr Spaß gemacht“, haben sich die Absolventen selbst als Motto für ihren großen Abschiedstag ausgesucht. Die Corona-Krise verhindert, dass die Abiturienten aus dem Wilhelm-Hofmann-Gymnasium (WHG) in St. Goarshausen in altbekannter Weise feiern können. Das Autokino in Nastätten ist nun Ort ihres Abschlussfestes. Grund zur Freude herrscht dort allemal, denn alle 71 jungen Leute, die sich den Prüfungen stellten, haben bestanden.