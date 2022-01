Schotten dicht in Bad Ems: Postbankfiliale schließt schon im Februar

Dass die Bad Emser Postbankfiliale „bis Ende 2022“ schließen würde, hatte das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung bereits im vergangenen Jahr bestätigt. Nun schließt die Tür der Bankfiliale doch um einiges früher als zunächst suggeriert. In einer aktuellen Pressemitteilung erklärt die Postbank, wann die Schotten für die Bankfiliale in der Römerstraße endgültig zugehen. Demnach können Kunden ihre Bankgeschäfte zum letzten Mal am Donnerstag, 17. Februar, vor Ort abwickeln, und zwar zwischen 9 und 12.30 Uhr.