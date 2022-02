Schon mehr als 30.000 Euro gespendet: Braubacher Verein besteht fünf Jahre

Der Wohltätigkeitsverein Braubacher Hoffnungszeichen feiert sein fünfjähriges Bestehen. In der noch jungen Vereinsgeschichte konnten bereits mehr als 30.000 Euro für den guten Zweck gesammelt und gespendet werden, geht jetzt aus einer Pressemitteilung hervor.

Markus Fischer, Vorsitzender der Braubacher Hoffnungszeichen, freut sich gemeinsam mit seiner Frau Amal Fischer über das Vertrauen vieler Spender in die ehrenamtliche Wohltätigkeitsinitiative, die er vor Jahren gemeinsam mit ihr ins Leben gerufen hat. Auf den Tag genau vor fünf Jahren wurde die Idee der beiden Realität: „Uns war wichtig, etwas Nachhaltiges zu schaffen. Etwas, das Gutes bewirkt und Hilfe für Menschen bereitstellt, die ein schweres Schicksal zu tragen haben“, berichtet der Vereinsgründer.

Angefangen hat alles mit der Überlegung, statt Geschenken zum Geburtstag, die Gäste um eine Spende für einen guten Zweck zu bitten. Dass sich daraus ein gemeinnütziger Wohltätigkeitsverein mit vielen Unterstützern entwickelt, konnte 2017 noch niemand ahnen. Jahr für Jahr bedenken seitdem viele Menschen aus Braubach und der Region den Verein.

„Wir sind sehr dankbar für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer und ihr Vertrauen, durch die seit der Vereinsgründung schon so viel Gutes bewegt werden konnte“, berichtet Amal Fischer. „Die größte Aktion war sicherlich die Spendensammlung für die Opfer der Explosionskatastrophe im Libanon im Jahr 2020, gefolgt von unserer Hilfe für die Flutopfer an der Ahr im vergangenen Jahr.“

Beeindruckt sind Amal und Markus Fischer immer wieder aufs Neue von den Reaktionen der Menschen, wenn es gelingt, durch den Verein konkret zu helfen. Etwa wenn in Beirut einem durch die Explosion schwer verletzten Menschen eine Operation bezahlt werden kann oder demjenigen, der dadurch ein Bein verloren hat, mit einer Prothese neue Lebensperspektiven eröffnet werden.

Oder zuletzt an der Ahr, wo den Menschen Tränen in den Augen standen, als ihnen durch die Spenden der Braubacher Hoffnungszeichen kurz vor Weihnachten eine neue Weihnachtskrippe geschenkt werden konnte, und ihnen dabei trotz ihrer schwierigen Lage nach der Flut das Herz aufging. Dass man trotz der Corona-Einschränkungen die Vereinsarbeit fortsetzen und sogar weiter ausbauen konnte, darüber ist das Paar aus Braubach besonders glücklich. Neben den großen Spendenaktionen ist der Verein vor allem auch vor Ort aktiv und unterstützt Projekte direkt in Braubach und der Region.

Gemeinsam mit einem kleinen Team aus Familie und Freunden organisieren Amal und Markus Fischer alles, was zur Vereinsarbeit gehört. Von Spendensammelaktionen über die Verwaltungsarbeit, bis zur Suche nach geeigneten Projekten zur Unterstützung Bedürftiger. Und so soll es, wenn es nach dem Vorsitzenden Markus Fischer geht, in Zukunft bleiben: „Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Verein noch viele Jahre Gutes tun und Menschen helfen können.“