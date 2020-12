Singhofen

Unser Leser Christian Basset war in der Gemarkung Singhofen südlich des Singhofener Weihers mit seinem Hund unterwegs, als er seinen Augen kaum traute. „Schaue ich da richtig? Liegt da ein Stock, oder ist es etwas anderes? Sieht wie eine Schlange aus, und das hier in Singhofen!“, dachte er sich. Schnell wurde ein Bild von dem recht versteckten Tier, das zusammengerollt im Gras lag, gemacht. Ein Schritt nach vorn, eine Erschütterung, und weg war die Schlange. Es ist bekannt, dass Schlangen sehr schnell auf Erschütterungen reagieren und zumeist weg sind, bevor man sie überhaupt gesehen hat. Nun war das Foto aber Fakt, und es konnte an die Bestimmung gehen.