Ein noch junges Unternehmen schickt sich an, flächendeckend Glasfaserleitungen bis in die Häuser in (fast) allen Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau zu legen. Von kommender Woche an beschäftigen sich die Räte der Ortsgemeinden nach und nach mit einer entsprechenden Absichtserklärung, die von Gemeinde und Unternehmen zu unterzeichnen ist.