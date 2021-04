Schnelleres Internet für die VG Loreley: Breitbandausbau rückt näher

Pascal Münz, Manager für kommunale Kooperation von Inexio/Deutsche Glasfaser, hat wegen des geplanten Breitbandausbaus in der Verbandsgemeinde Loreley informiert. Das Unternehmen suchte mit Bürgermeister Mike Weiland (SPD) und dem für den Breitbandausbau zuständigen kommissarischen Büroleiter Jan-Hendrik Clasen das Gespräch, um seine Planungen für den eigenwirtschaftlichen Ausbau in der Region vorzustellen, so die Verbandsgemeinde in einer Pressemitteilung.

Inexio/Deutsche Glasfaser beabsichtige, in den kommenden Wochen in Braubach, Osterspai und Weisel den Anfang zu machen und eine Vermarktungsquote abzufragen. Sollte dies erfolgreich sein, werde das Unternehmen sich verpflichten, in diesen Kommunen einen vollflächigen Breitbandausbau vorzunehmen. Nach und nach, so Münz, könnten anschließend weitere Gemeinden in den Genuss kommen, so es sich rechnet.

Generell plane die Firma, im gesamten Rhein-Lahn-Kreis knapp 30.000 Haushalte mit Glasfaser zu versorgen. Bei dem Kreisprojekt haben Gemeinden und Verbandsgemeinden die Aufgabe übertragen, die flächendeckende Breitbandversorgung im Landkreis zu schaffen – auch in den Bereichen, in denen für Telekommunikationsunternehmen eine Wirtschaftlichkeitslücke besteht und mit Bundes- und Landesförderungen sowie Eigenmitteln der Kommunen der Ausbau erfolgen muss.

„Die Verbandsgemeinde Loreley wird jedes Unternehmen nach ihren Möglichkeiten unterstützen, das eigenwirtschaftliche Ausbaupläne verfolgt“, so Weiland, denn das spare Steuergeld der Bürger. Beide Wege – eigenwirtschaftlicher und geförderter Ausbau – sind dem Bürgermeister und Clasen aber wichtig, weil es hierbei um entscheidende Verbesserungen der digitalen Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Loreley und damit einen wichtigen Standortfaktor gehe sowohl für Familien, die Homeoffice und Homeschooling betreiben möchten, als auch Unternehmen, die auf eine entsprechend gute Versorgung angewiesen seien.