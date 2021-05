Neuer Name, neues Glück: Das beliebte Ausflugsschiff MS Stadt Bad Ems, das fast 30 Jahre lang Touristen und Gäste über die Lahn schipperte, ist zu neuen Ufern aufgebrochen und heißt jetzt „Donauprinzessin“. Der 80-jährige Kapitän Wolfgang Schmitt, der den Bau des Fahrgastschiffes 1991 in Auftrag gegeben hatte, hat die MS Stadt Bad Ems nach langer Nachfolgersuche schließlich an ein Unternehmen an der Donau verkauft.