„Schluss mit Hinterzimmer-Politik!“: AfD-Direktkandidat Michael Eberhardt stellt sich vor

Michael Eberhardt geht als Direktkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) im Wahlkreis 7 bei der Landtagswahl ins Rennen. Der 60-Jährige, der in Nassau aufgewachsen ist und mittlerweile in der Gemeinde Pohl lebt, stellt sich gemeinsam mit sechs weiteren Direktkandidaten dem Votum der Bürger. Eberhardt steht auf Platz 22 der Landesliste. Wir haben die Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.