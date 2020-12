Bad Ems

Seilbahnen sind nach den Vorgaben der am 23. März erlassenen landesweit gültigen Verordnung zur Bekämpfung von Corona derzeit geschlossen. Auch die Kurwaldbahn in Bad Ems, die zwischen Römerstraße und Bismarckhöhe verkehrt und auf kürzestem und schnellstem Wege 150 Höhenmeter überwindet, sollte daher am Mittwoch den Betrieb einstellen. Stadtbürgermeister Oliver Krügel hat daraufhin Widerspruch bei der Kreisverwaltung eingelegt. Mit Erfolg. Die Bahn dient weiterhin als Verkehrsmittel.