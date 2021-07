Schlamm bereitet Rettern Probleme: DRK und Feuerwehr stecken in Bike-Park fest

Der tiefe Boden im Wald zwischen Kemmenau und Bad Ems hat die Bergung eines verletzten Mountainbikers unerwartet aufwendig gemacht. Der Rettungsdienst hatte den Radfahrer, der sich am frühen Sonntagnachmittag bei einem Sturz wohl einen Arm gebrochen hatte, längst erreicht und erstversorgt. Die Notfallsanitäter kamen mit dem Patienten an Bord des Rettungswagens aber nicht mehr vom Fleck in Richtung Krankenhaus, weil das Fahrzeug im tiefen Schlamm des abschüssigen Geländes feststeckte. Die zu Hilfe gerufene freiwillige Feuerwehr bekam unter den schwierigen Umständen schließlich selbst Probleme.