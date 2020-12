Bad Ems

Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr der Polizeiinspektion Bad Ems eine Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen in der Römerstraße in Bad Ems. Während der Auseinandersetzung sollte es auch zu mehreren Schussabgaben aus einer Schreckschusswaffe gekommen sein.