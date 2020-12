Niederwallmenach

Abstrich am Gaumen und dann in der Nase: Dafür ging es an zwei Tagen für sämtliche Produktionsmitarbeiter der Firma Bayer aus Niederwallmenach ins ehemalige Bundeswehr-Depot nach Gemmerich. Wo die Kreisverwaltung bereits im März eine Fieberambulanz eingerichtet hatte, wurde nun das Personal des Schlachthofs auf das Coronavirus getestet. Anders als bei der Firma Tönnies fallen die Ergebnisse bei Bayer alle negativ aus. Generell ticke der Betrieb anders als der große Fleischkonzern aus NRW.