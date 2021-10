Der Kulturkeller in Nassau befindet sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Schwarzschimmel bedeckt mittlerweile die gesamte Gewölbedecke. Der Zutritt ist derzeit ohne Schutzausrüstung nicht möglich. Wo früher die Bühne stand, sickert jetzt sichtbar Wasser aus der Bruchsteinwand. Der Estrich, der längst nicht mehr unter Stäbchenparkett verborgen ist, ist nass und muss entfernt werden. Nun steht die Stadt vor der Frage: Wie sinnvoll ist es noch, in den Kulturkeller zu investieren?