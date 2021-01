Lahnstein

Mitte Dezember hat uns ein Leser auf einen vermuteten Schildbürgerstreich hingewiesen: An der Oberlahnsteiner Bushaltestelle in der Hochstraße hatte der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) nämlich neue Schilder aufgestellt, diese aber viel zu tief angebracht. Nun hängen die Fahrpläne an einer anderen Stelle, allerdings zu hoch.