Bad Ems

Schauriger Fund in Bad Ems: Tierkadaver trieben in der Lahn

Auf einen sehr unschönen Fund sind Spaziergänger am Sonntagnachmittag in Bad Ems gestoßen: Bei ihrer Tour entlang des Lahnufers entdeckten sie einen oder mehrere Tierkadaver, die in der Lahn trieben und meldeten diesen Fund um 14.31 Uhr der Polizeidienststelle in Bad Ems.