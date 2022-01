Nicht nur ein neues Jahr hat begonnen in der Lahnsteiner Stadtpolitik, sondern eine neue Ära. 2022 wird geprägt sein von einem Wechsel im Rathaus, denn Lennart Siefert wird als Nachfolger von Peter Labonte das Amt des Oberbürgermeisters übernehmen. Wir fragten die Fraktionen, was sie vom Jahr erwarten, aber auch, wie das vergangene Jahr war, welche Erfolge oder welche Niederlagen es gab. Heute ist die FDP an der Reihe, die mit Sascha Weinbach und Wilhelm Lenz im Rat vertreten ist.