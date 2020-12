Lahnstein

Nach der heftigen Kritik von Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte („Bewusste Täuschung“) und vom rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz am Sanierungskonzept der Bahn nach der Entgleisung eines Güterzugs in Niederlahnstein, wehrt sich der bundeseigene Eisenbahnkonzern: Auf Nachfrage unserer Zeitung verweist man auf das eigene Sanierungskonzept und die breite Öffentlichkeitsarbeit. Unterdessen hat sich Lewentz an den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gewendet.