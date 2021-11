Lahnstein

Sanierung der B 42 bei Lahnstein: Bald stehen wieder zwei Fahrspuren nach Koblenz zur Verfügung

Gute Nachricht für die Verkehrsteilnehmer vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez: Wie der LBM mitteilt, sind die Arbeiten der Instandsetzungsmaßnahme auf der Bundesstraße 42 an der Unterführung Allerheiligenbergstraße in Lahnstein trotz der anhaltend „bescheidenen Witterung“ sehr gut vorankommen.