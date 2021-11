Eine fulminante Opernreise erwartete die Besucher bei „Sterne am Opernhimmel“ im Rahmen des Lahnfestivals „Gegen den Strom“ in Bad Ems, unter der musikalischen Leitung von Rhodri Britton. Dieser hatte bereits in der Woche zuvor bei der Aufführung „Der Fliegende Holländer zu Gast bei der Frau vom Meer“ musikalisch den Hut auf und für Begeisterung damit gesorgt.