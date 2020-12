Nassau

Er hatte einen besonderen Draht zu den Menschen in Nassau und Umgebung – das wurde deutlich beim Abschiedsgottesdienst für Pater Egon Wagner, den die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius zwar mit Corona-bedingtem räumlichem Abstand, aber großer innerer Nähe feierte. Seit 2009 hat der Arnsteiner Pater als Krankenhausseelsorger am Marienkrankenhaus gewirkt – jetzt zieht er von der Lahn ins Kloster Werne an der Lippe um, wo er seinen Ruhestand verbringen wird.