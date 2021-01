Rücksichtnahme in Aktion: Biker im Bad Emser Wald

Rhein-Lahn

Mountainbiker (MTBler) – für manche Waldbesucher sind sie eine Art Schreckgespenst: Wilde Gesellen, die auf ihren Rädern ohne Rücksicht auf Verluste durch den Wald brettern und zusätzlich noch das empfindliche Ökosystem mit zahlreichen wilden Pfaden (Trails) verschandeln. Was aber macht einen guten Trail eigentlich aus? „Der perfekte Flow, also Durchfahren der Strecke ohne bremsen oder strampeln“, sagt dazu Dr. Horst Hohn vom Emser Bikerpark. „Ohne bremsen“ – was sich erst bedrohlich anhört, erfordert tatsächlich viel Planung, Erfahrung, Feingefühl und Rücksichtnahme, damit die Fahrer auch sicher die verschiedenen Hindernisse und Bauwerke passieren können. „Das Wichtigste aber sind Rücksicht und Respekt“, betont der begeisterte Mountainbikefahrer, der den Sport schon seit rund 20 Jahren ausübt.