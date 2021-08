Route beliebt bei Wanderern: Lahnwanderweg wird jetzt ausgezeichnet

Philipp Borchardt, Geschäftsführer beim Lahntal Tourismus Verband, und dessen Vorstandvorsitzender, Landrat Frank Puchtler, sind eigenen Angaben zufolge „stolz auf die Auszeichnung“. Der Lahnwanderweg erhielt demnach 3748 Stimmen, was einem Anteil von 17,94 Prozent entspricht.

Der erste Platz bei den Mehrtagestouren ging an den VukaMaar-Pfad in der Eifel. Insgesamt hatten sich laut Magazin in diesem Jahr 39.390 Wanderer in zwei Kategorien an der Wahl beteiligt. Es wurden 54.878 Stimmen abgegeben.

„Dass so viele Menschen wie nie zuvor abgestimmt haben, zeigt, dass Wandern immer beliebter wird. Es zeigt auch, dass sich die Arbeit lohnt, die vor Ort in eine gute Qualität der Wege gesteckt wird. Unser Dank gilt hier den Wegepaten und Kommunen, die dafür sorgen, dass der Lahnwanderweg dauerhaft ein wunderschönes Wandererlebnis bietet“, so Borchardt und Puchtler in einer gemeinsamen Erklärung.

Nächstes Jahr feiert der Lahnwanderweg sein zehnjähriges Bestehen. Eine Veranstaltungsreihe ist geplant, bei der Wanderfans den Lahnwanderweg auf unterschiedliche Art und Weise und zum Teil neu entdecken können.