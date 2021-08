Sie sind da, die mit Bangen erwarteten Briefe: Die Anwohner der Straße Am Rotlöffel in Arzbach haben in diesen Tagen die Zahlungsbescheide für die Vorausleistungen des Ausbaus ihrer Straße erhalten – „Urlaubspost“, auf die die meisten wohl gern verzichtet hätten. Jetzt übertreffen die Summen, die auf die Größe des Grundstücks und die Geschosszahl der Gebäude umgerechnet werden, die ersten Erwartungen der Bürger – auch wenn man zwischendurch befürchtet hatte, der Ausbau werde sogar noch teurer.