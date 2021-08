Rotlöffel-Ausbau: Beiträge betragen bis 108 000 Euro

Sie sind da, die mit Bangen erwarteten Briefe: Die Anwohner der Straße Am Rotlöffel in Arzbach haben in diesen Tagen die Zahlungsbescheide für die Vorausleistungen des Ausbaus ihrer Straße erhalten – „Urlaubspost“, auf die die meisten wohl gern verzichtet hätten. Seit die Anwohner der kleinen Straße in der Augstgemeinde wissen, dass der Rotlöffel ausgebaut und die etwa zehn Haushalte der Straße hohe Ausbaubeiträge dafür zu erwarten haben, gehen sie auf die Barrikaden. Sie haben eine Interessengemeinschaft gegründet, um den teuren und ihres Erachtens in der geplanten Form unnötigen Ausbaus der Straße abzuwenden (die RLZ berichtete). Jetzt übertreffen die Summen, die auf die Größe des Grundstücks und die Geschosszahl der Gebäude umgerechnet werden, die ersten Erwartungen der Bürger – auch wenn man zwischendurch befürchtet hatte, der Ausbau werde sogar noch teurer.