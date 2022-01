Rotes Wasser in der Lahn sorgte in der vergangenen Woche für Beunruhigung bei aufmerksamen Bürgern. Einige Passanten beobachteten, wie eine rote Flüssigkeit in den Fluss sickerte, die das Wasser sichtbar färbte. Doch dahinter steckt kein Umweltskandal, keine Alge (wie im Diezer Baggersee) und auch keine geheimnisvolle neue Quelle, sondern ein naturwissenschaftliches Phänomen, wie Staatsbad-Mitarbeiter Michael Saal auf RLZ-Anfrage erklärt.