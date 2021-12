„Alle Jahre wieder“ stimmte Stadtbürgermeister Oliver Krügel in seiner Haushaltsrede an – in Moll. Denn in der früher oft feierlichen letzten Sitzung vor Weihnachten mit Schokonikoläusen und Lebkuchen auf den Tischen, die am Dienstagabend wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz und damit ohne Naschereien über die Bühne ging, verabschiedete der Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2022. Und das bedeutete: Rote Zahlen statt rote Mützen.