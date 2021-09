Bad Ems

Roger Lewentz zu Gast im Marmorsaal: Bad Ems eröffnet am Sonntag den Denkmaltag

„Sein und Schein. in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ ist das Motto des bundesweiten Tages des offenen Denkmals. Am kommenden Sonntag, 12. September, werden sich an vielen historischen Stätten Türen öffnen, die sonst geschlossen bleiben; auch im Rhein-Lahn-Kreis gibt es wieder einige historische Kleinode, die besichtigt werden können.