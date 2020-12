Lahnstein

Er hat nahezu seine gesamte berufliche Laufbahn in der Röchling-Gruppe verbracht und es vom Auszubildenden zum weltweiten Chef für den Unternehmensbereich Industrial gebracht: die Rede ist von Franz Lübbers. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Wahl-Lahnsteiner über die Folgen der Corona-Pandemie auf das gesamte Unternehmen, zu dem mit Röchling Sustaplast SE & Co. KG in Lahnstein und ihren rund 300 Beschäftigten auch einer der größten Arbeitgeber der Stadt am Rhein-Lahn-Eck gehört. Der 62-Jährige gibt interessante Einblicke in eine Unternehmensgruppe, die zu den weltweiten Marktführern für Hochleistungskunststoffe gehört.