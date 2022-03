Ritter, Gaukler, Markt und vieles mehr auf der Loreley: Osterspaziergang als Zeitreise ins Mittelalter

Pferde schnaufen, Ritter schließen das Visier ihres Helmes, senken die Lanzen und galoppieren auf die Turnierbahn. Dieses Szenario bietet sich den Besuchern gleich zwei Mal täglich.

Am sehnsüchtig erwarteten Ende der Pandemie kommen die „letzten Ritter der Erdenscheibe“ an den sagenhaften Ort oberhalb des Flusses, heißt es in einer Pressemitteilung. Im weitläufigen Gelände wird neben einer Reitbahn ein mittelalterliches Markttreiben aufgebaut. Handwerker zeigen ihr Können und die Waren, welche während der „langen Pestzeit“ anfertigt wurden.

Die Mittelalter-Agentur Sündenfrei als Veranstalter verspricht eine spannende Reitshow, über 40 Händler, Handwerker und Gastronomen auf dem Markt, kombiniert mit einem amüsanten Rahmenprogramm. Auf der Bühne und zwischen Tischen und Bänken werden Ranunculus und Rapauken, beides Bands der Mittelalterszene, der Meistergaukler von Lupus und Seiltänzer Walter von der Heide zu erleben sein.

Ein Karussell und verschiedene Mitmachstände für Kinder werden dafür sorgen, „dass auch die Rotznasen viel Spaß auf dem Platz haben“, so Marktvogt Thomasius. Alles ohne Maske, da man an der frischen Luft sei und Abstände eingehalten werden. Nur dort, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden könnten, zum Beispiel an den Toiletten, sollte der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. „Ein Osterspaziergang als Zeitreise“, so der Marktvogt, „das ist in solchen Zeiten eine schöne Abwechslung – und voll analog!“

Tickets gibt es online zum Preis von 9,50 Euro plus Gebühr oder an der Tageskasse für 12 Euro. Kinder zahlen nur die Hälfte, für Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei. Geöffnet ist der Markt täglich von 11 bis 19 Uhr, Reitshows beginnen um 13 Uhr und 16.30 Uhr.

Weitere Informationen unter www.suendenfrei.de