„Rheinleuchten“: Loreley erscheint am Wochenende in faszinierendem Licht

Das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal leuchtet. Mit dem Lichtkunstfestival „rheinleuchten“ erstrahlen die bekannten Orte in neuem Licht und erschaffen eine neue Atmosphäre. Im Kultur- und Landschaftspark auf der Loreley werde für Gäste am Samstag, 25. September, ab 19 Uhr ein wahres Feuerspektakel entfesselt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Lassen Sie sich in der Feuershow des Duos Jomamakü von der Faszination des Feuers in den Bann ziehen und erleben poetische Bilder mit Fackel- und Kettenschwingen. Sie werden von den riesigen Flammen begeistert sein und staunend die großen brennenden Diabolos verfolgen, die wie fliegende Lagerfeuer in den Himmel schießen“, werben die Veranstalter.

Faszinierende Formen und Farben aus Feuer und Licht mit dem Clowntheater Zopp & Co garantierten ein unvergessliches Erlebnis. „Erleben Sie einen spektakulären, atemberaubenden und großartigen Abend des Feuers auf der Loreley!“

Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person. Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Es herrscht auf dem Gelände Maskenpflicht. Die Kontaktdaten aller Teilnehmenden werden erfasst. Auch die Loreley-Region beteilige sich mit verschiedenen Licht-Events in der Zeit von Mittwoch, 22. September, bis Sonntag, 26. September, an dieser Veranstaltung.

In der VG Loreley seien geplant: Farbige Illuminationen von Schloss Liebeneck in Osterspai und der Kirche St. Margaretha in Filsen sowie des Obertors und Kriegerdenkmals in Braubach, Änderungen im Programm vorbehalten.

Tickets: Loreley-Touristik, Telefon 06771/9100 oder 06771/599.093, sowie per E-Mail an info@loreley-touristik.de