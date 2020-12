Lahnstein

Rund 180 Grad, so schätzt es Fachmann Achim Bär, wird er haben, der dampfende Asphalt, der verlegt worden ist – keine Frage, die Bauarbeiter, die in den vergangenen Wochen damit beschäftigt waren, eine neue Asphaltschicht auf den unteren Teil des Rheinhöhenweges aufzubringen, haben besonders im Hochsommer einen harten Job. Und doch machen sie ihn – trotz Außentemperaturen jenseits der 32 Grad – offenbar sehr gut, denn die Baustelle in Oberlahnstein wird voraussichtlich vier Wochen vorher fertig wie geplant, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez mit.