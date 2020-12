Rheinhöhenweg: Baustelle läuft nach Plan

Lahnstein

Sie war jahrelang ein Ärgernis für Fahrzeugführer wie Radfahrer: Der Zustand der Kreisstraße 68 im Bereich des Rheinhöhenweges im Stadtteil Oberlahnstein. Mitte Juli nun hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez mit der Sanierung des ersten Bauabschnitts zwischen dem Kreisverkehr und der Straße ,Alter Bergweg' begonnen – unter einer Vollsperrung. Ist die grundsätzliche Notwendigkeit der Sanierung völlig unumstritten, sorgte der Zeitpunkt in den Sommerferien für reichlich Kritik am LBM: Denn Freibadbesucher oder Besucher des Ortsteils auf der Höhe müssen lange Umleitungen in Kauf nehmen. Der Diezer LBM-Chef Lutz Nink zieht gegenüber unserer Zeitung insgesamt eine positive Bilanz der ersten beiden Wochen unter Vollsperrung.