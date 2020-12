Lahnstein/Koblenz

Er brauchte eine Menge Mut, der kleine Fuchs, der aus dem Bau kletterte und sich einen Menschen suchte. Der Mensch, ein Spaziergänger, der in Lahnstein in der Nähe des Koppelsteins unterwegs war, staunte, als der kleine Vierbeiner direkt auf ihn zukam und in seinen Rucksack klettern wollte. Etwas langsam und torkelig, aber entschlossen, sich einem traurigen Schicksal nicht zu ergeben. Denn, durch diese mutige Aktion rettete er sich und seinen vier Geschwistern das Leben.