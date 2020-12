Rhein-Lahn

14 Pakete hat die DHL-Mitarbeiterin auf ihren Armen gestapelt und balanciert sie zur Post-Filiale in Bad Ems. Es ist nicht der erste wackelige Päckchen-Turm für diesen Tag und wird sicher nicht der letzte sein. Seit März hat sie buchstäblich alle Hände voll zu tun, seit November häufen sich die Pakete noch einmal mehr – klar, das Weihnachtsgeschäft. In diesem Corona-Jahr brummt es deutlich mehr als in den Jahren zuvor.