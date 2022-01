Das Jahr 2022 hat begonnen. Und mit ihm seit dem vergangenen Wochenende auch eine neue Ära in der Lahnsteiner Stadtpolitik. Seit dem gestrigen Montag ist Lennart Siefert als Oberbürgermeister der Chef im Rathaus. Zeit, um noch einmal zurückzublicken auf das vergangene Jahr und nach vorn auf das, was kommt. Heute ist die Freie Bürgerliste mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Reiner Burkard an der Reihe.