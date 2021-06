Rhein-Lahn

Registrierung zur Kontaktverfolgung: Kreis wirbt für die Luca-App

„Immer mehr gastronomische Betriebe, Freizeiteinrichtungen und Hotels öffnen jetzt, und auch im Einzelhandel wird die Situation immer entspannter“, so Landrat Frank Puchtler (SPD) in einer Pressemitteilung. Die Registrierung der Gäste bleibe aber ein wichtiges Thema, um die Pandemie im Griff zu behalten. Der Rhein-Lahn-Kreis ist neben vier weiteren Kreisen Modellregion für die Luca-App in Rheinland-Pfalz.