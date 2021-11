„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“ 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther mit diesen Worten seine Kritik an den Zuständen in der katholischen Kirche vor dem Kaiser noch einmal bekräftigte, anstatt sie zu widerrufen. Die Geschehnisse auf dem Reichstag zu Worms animierten die Dekanin des evangelischen Dekanats Nassauer Land, Renate Weigel, zu einer szenischen Erinnerung an dieses folgenschwere Bekenntnis des Mönches. Das schreibt das Dekanat nun in einer Pressemitteilung.