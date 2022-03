Der Sommer rückt in Sicht. Corona-Einschränkungen werden zurückgefahren, Veranstaltungen wieder ermöglicht. Gute Nachrichten also für die Event-Branche. Doch im Rechtsstreit zwischen der Stadt St. Goarshausen und der Loreley-Venue Management GmbH ist noch keine Einigung in Sicht. Wie stehen die Chancen für einen Festivalsommer auf dem Loreleyfelsen?