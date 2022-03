Anlass für Diskussionen gab ein Antrag der CDU-Fraktion bei der Sitzung des Kreisausschusses am Montagmorgen. Die Christdemokraten hatten in einem Schreiben an Landrat Frank Puchtler vorgeschlagen, mit Müllfahrzeugen Funklöcher aufzuspüren. Der Vorschlag stieß einerseits auf Zustimmung, andererseits erntete er aber auch Kritik und Unverständnis.