Bad Ems/Dausenau

Größer könnten die Kontraste bei Grundschulen in der Verbandsgemeinde nicht sein: Die eine platzt aus allen Nähten, weil die Zahl der Kinder die Kapazität weit übersteigt. In der anderen freut man sich über jeden zusätzlichen Schüler und hofft, nächstes Jahr endlich mal nicht zwei Jahrgänge zusammenlegen zu müssen, um eine Klasse bilden zu können. Die Freiherr-vom-Stein-Grundschule in Bad Ems und die Grundschule an der Ringmauer in Dausenau waren jetzt Thema im Schulträgerausschuss der VG Bad Ems-Nassau. Für Erstere ist derzeit eine ungewöhnliche Maßnahme im Gespräch, um der Raumnot Herr zu werden.