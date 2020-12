Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 07:17 Uhr

Obernhof

Raub in Obernhof: Täter nehmen Jugendlichen mit Gewalt die Fahrräder weg

Ein Raubüberfall hat sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Donnerstag zwischen 20 und 20.30 Uhr am Goethepunkt in Obernhof ereignet. Das teilt die Polizei mit.